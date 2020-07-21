Годовая инфляция в Японии в июне сохранилась на уровне 0,1%
МОСКВА, 21 июл /ПРАЙМ/. Потребительские цены в Японии в июне поднялись на 0,1% в годовом выражении, как и в мае, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 0,1%. В мае была зафиксирована нулевая динамика.
Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в июне не изменились в годовом выражении, хотя ожидалось снижение на 0,1%. В месячном выражении базовые потребительские цены в июне выросли на 0,1%.
https://1prime.ru/state_regulation/20200721/831802956.html