БРЮССЕЛЬ, 21 июл — ПРАЙМ. Глава Европейского совета Шарль Мишель по итогам четырех дней сложнейших переговоров с лидерами 27 стран Европейского союза в Брюсселе все же привел Евросовет к компромиссу по созданию беспрецедентного по масштабам фонда в 750 миллиардов евро для восстановления евроэкономики после кризиса COVID-19.

Саммит впервые с февраля прошел очно, европейские лидеры использовали маски и старались соблюдать дистанцию. Из зала заседаний периодически приходила информация о жарких спорах и противоположных позициях сторон.

Четвертые сутки дискуссий увенчались во вторник рано утром компромиссом, в котором учтены самые принципиальные пожелания как стран нетто-доноров, так и потенциальных получателей финансовой помощи. Мишель: принципы правового государства и евроценности впервые увязаны с финансами ЕС

Согласно обнародованным итогам, общий объем фонда восстановления экономики, получившего название New Generation EU или NGEU, сохранится на уровне предыдущего предложения в 750 миллиардов евро. Средства для его наполнения будут заимствованы Еврокомиссией на рынках капитала. При этом баланс субсидий и займов в фонде NGEU поменяется: субсидии снизятся с 500 миллиардов до 390 миллиардов евро, сумма займов вырастет с 250 до 360 миллиардов.

Таким образом, президент Евросовета пошел на уступки лидерам "бережливой четверки" (Нидерланды, Австрия, Дания, Швеция), которые выступали категорически против большого объема субсидий в фонде.

Из средств фонда восстановления 70% должны быть использованы в 2021-2022 годах на базе критериев ЕК. Еще 30% могут быть задействованы в 2023 году. Погашение общеевропейского долга по этому фонду должно быть завершено до 31 декабря 2058 года.

Каждая страна-получатель средств фонда должна будет представить на рассмотрение ЕС план восстановления национальной экономики с помощью европейских средств, а также планы по инвестициям. Национальные планы, финансируемые ЕС, должны будут пройти экспертную оценку, а затем процедуру одобрения квалифицированным большинством 27 европейских государств.

Соблюдение европейских норм правового государства также станет критерием выделения финансов. Решение по этому вопросу будет приниматься без права вето — квалифицированным большинством, что можно считать победой Венгрии и Польши, которых критикуют за несоответствие европейским нормам во внутренней политике и которые на саммите выступили категорически против увязывания выделения финансовой помощи с соблюдением норм правового государства. Изначально предложение Еврокомиссии предполагало, что такие решения должны приниматься единогласно, и любое из государств ЕС могло бы заблокировать финансовую поддержку.

При этом предполагается, что не менее 30% средств фонда и многолетнего бюджета пойдут на проекты, которые так или иначе будут способствовать реализации заявленных ЕС целей по климату и построению климатически нейтральной экономики.

Страны также согласились сохранить неизменным озвученный ранее объем многолетнего финансового плана союза на 2021-2027 годы в объеме 1,074 триллиона евро. Государствам нетто-донорам (Германия, Нидерланды, Дания, Австрия и Швеция) предполагается предоставить скидки или возврат части взносов из общеевропейского бюджета.

Для пополнения бюджета ЕС планирует ввести дополнительный налог на неперерабатываемый пластик с начала будущего года. В свою очередь Еврокомиссия подготовит новые предложения по привлечению дополнительных средств. Это может быть, к примеру, "цифровой налог", который будут платить международные компании, работающие на территории ЕС. Средства пойдут на погашение долговых обязательств в рамках фонда восстановления.

Начавшийся еще в минувшую пятницу саммит в Брюсселе стал одним из самых длинных в истории союза. Он уступил первенство только встрече в Ницце в 2000 году, которая продолжалась пять дней.

Согласно прогнозу Еврокомиссии, Евросоюз ожидает в текущем году падения ВВП на 8,3%. В 2021 году ожидается рост ВВП на 5,8%.