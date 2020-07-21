БЕРЛИН, 21 июл — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не сожалеет об уступках, которые были сделаны в отношении требований ряда стран по фонду восстановления ЕС, по ее словам, страны достигли "болезненного, но ответственного" компромисса.

В ночь на вторник в Брюсселе завершился саммит лидеров ЕС, который длился с пятницы. Лидеры обсуждали бюджет и фонд восстановления экономики Европы от кризиса, вызванного пандемией. Еврокомиссия предлагала 500 миллиардов из фонда реализовать как субсидии, 250 миллиардов как займы. В итоге под давлением "экономной четверки" — Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия — конфигурация фонда выглядит иначе: 390 миллиардов евро как субсидии, 360 миллиардов как займы.

"Нет, я не сожалею об этом (уступках — ред.). Я думаю, что нужно смотреть на то, что в одной группе стран не были воодушевлены этим новым методом совместной работы — они могли себе представить гарантии, но не субсидии. То, что мы теперь пришли к соглашению, в котором больше субсидий, чем гарантий, я считаю верным ответом на вызов, перед которым мы стоим из-за пандемии. Это значит также готовность к компромиссу, поскольку мы пошли на этот компромисс, они также ответственны", — заявила Меркель на пресс-конференции по итогам саммита.

По ее словам, страны, которые пошли на уступки, будут выплачивать большую часть субсидий, направляемых в наиболее пострадавшие регионы. Она назвала компромисс "болезненным, но очень ответственным".

Меркель также отметила, что сегодня, во времена пандемии, "если посмотреть на глобальный уровень, то многосторонняя политика действительно испытывает давление". "Европа со всеми 27 странами-членами показала, что именно в такой момент, когда мы стоим перед вызовом, еще не проявившимся полностью в том, как он повлияет на экономику — это будет ясно в ближайшие месяцы, — что она может действовать", — заявила Меркель.