БРЮССЕЛЬ, 21 июля — Dow Jones. Лидеры Евросоюза согласовали пакет расходов в размере 1,8 трлн евро (2,06 трлн долларов США). Средства будут направлены на преодоление беспрецедентного экономического спада, спровоцированного пандемией коронавируса, при помощи новых мер, которые в конечном итоге могут углубить экономическую интеграцию в ЕС.

Пакет, предусматривающей первый в истории блока выпуск совместных долговых обязательств на сотни миллиардов евро, был согласован рано утром во вторник, после четырех дней переговоров между 27 лидерами государств ЕС. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон были вынуждены пойти на компромисс относительно объема расходов и той доли, которую в них будут составлять гранты.

В конечном итоге лидеры согласовали план восстановления экономики объемом 750 млрд евро. Из них 390 млрд евро будет распределяться в виде грантов, а остальное – в виде кредитов. В Брюсселе ранее предлагали выделить под гранты 500 млрд евро. Лидеры также согласовали многолетний бюджет ЕС в размере более 1 трлн евро, который будет действовать со следующего года до 2027 года.

"Мы сделали это. Европа сильна. Европа едина, — сказал на пресс-конференции президент Европейского Совета Шарль Мишель. – Мы достигли согласия по пакету восстановления и европейскому бюджету. Европейцы переживают очень тяжелые времена, так что и переговоры, конечно, были трудными. Это хорошая сделка. Это сильная сделка".

Соглашение представляет собой важный шаг ЕС в сторону создания более полноценного бюджетного союза. Приветствуя его, некоторые экономисты вспоминали Александра Гамильтона, первого министра финансов США, при котором федеральное правительство взяло на себя долги штатов. Между тем другие экономисты считают, что выделенные средства способны сыграть лишь скромную роль в оживлении депрессивных экономик.

Согласованной сделке еще предстоит пройти ратификацию парламентами государств-участников ЕС, что тоже может оказаться проблематичным. В рамках плана восстановления Европейская комиссия впервые осуществит крупную эмиссию долговых обязательств для финансирования грантов и займов для стран, сильнее всего пострадавших от пандемии коронавируса.

Цель заключается в том, чтобы простимулировать экономическое восстановление Европы с нового года, позволив при этом Италии, Испании, Греции и другим правительствам уже сейчас увеличить расходы, не опасаясь, что их большой государственный долг вырастет до неприемлемых размеров.

В отсутствие такой поддержки госдолг Италии рисковал раздуться настолько, что это поставило бы под угрозу евро. Более состоятельные северные страны сочли, что им выгоднее помочь Риму сейчас, чем столкнуться с валютным кризисом позднее.

Между тем, согласно нескольким оценкам, даже с новым соглашением сокращение ВВП еврозоны в этом году может составить до 9%, а его восстановление начнется только в следующем году. Хотя ЕС удалось избежать кризисного взрыва безработицы за счет правительственных программ поддержки занятости, многие экономисты прогнозируют ее рост позднее в этом году, когда сроки этих программ истекут.

В последние недели европейские экономики возобновили работу после трехмесячной комы, в которую были принудительно погружены для сдерживания пандемии. При этом целые сегменты экономики ЕС продолжают оставаться в полуживом состоянии. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в сфере туризма и сопутствующих ему услуг. В результате введенных по всему миру запретов на путешествия огромное количество гостей из Азии и Америки, которые каждое лето вкачивают в экономику ЕС миллиарды евро, в этом году не приедут, что добавит ущерба южным странам Европы, полагающимся на доходы от туризма.

Помимо плана восстановления, был утвержден обычный бюджет ЕС в размере более 1 трлн евро. С началом следующего года эти средства будут направляться на развитие инфраструктуры и другие государственные проекты, а также на помощь блоку в выполнении амбициозных климатических задач. Лидеры уже договорились о выделении 540 млрд евро на антикризисные займы для правительств и бизнеса, а также на финансирование программ сохранения рабочих мест.

Новое соглашение сигнализирует о возрождении послевоенного франко-немецкого альянса, прочность которого в последние годы вызывала сомнения на фоне неоднократных отказов Ангелы Меркель откликнуться на призывы Эммануэля Макрона к углублению экономической интеграции в еврозоне.

И все же многие были разочарованы тем, что амбициозный план был купирован группой бюджетных консерваторов во главе с Нидерландами, которые добивались, чтобы помощь предоставлялась в виде займов, а не грантов. Их аргументы заключались в том, что план превратит ЕС в союз по перекачке благосостояния, что будет способствовать укреплению позиций националистов-евроскептиков, а также может противоречить нынешним правилам ЕС.

Из-за коронавируса июльский саммит стал первым очным саммитом ЕС с февраля. Чтобы предотвратить превращение встречи в очередной эпицентр пандемии, были приняты строгие меры безопасности, однако к концу третьего дня уставшие от затянувшихся переговоров лидеры отстаивали свои позиции уже без оглядки на требования социального дистанцирования и необходимость использовать средства индивидуальной защиты.

Начавшиеся в пятницу утром переговоры к концу дня были на грани срыва. После ужина в субботу представители Франции и Германии продолжили напряженные дебаты с представителями группы, возглавляемой Нидерландами, а в воскресенье вечером премьер-министр Нидерландов Марк Рютте вновь подвергся натиску ополчившихся против него коллег. К рассвету понедельника лидеры пришли к согласию относительно объема грантов, подлежащих распределению в рамках программы восстановления. Как только эта битва была закончена, все остальное встало на свои места.

Рютте настаивал, чтобы члены ЕС могли блокировать выплаты другим странам в случае, если они не будут проводить экономические реформы, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан протестовал против привязки бюджетных выплат к соблюдению получателем демократических принципов.

Как и в прошлые годы, сделку удалось заключить только после того, как ЕС отказался от части наиболее амбициозных долгосрочных программ в сфере цифровой экономики, безопасности, обороны и миграции. Несмотря на усилия ЕС по постепенному отказу от специальных бюджетных льгот, которыми пользуются несколько стран, окончательный вариант соглашения позволил Нидерландам, Швеции, Дании и Австрии добиться получения более значительных уступок.

— Автор Laurence Norman, laurence.norman@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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