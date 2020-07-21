МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 30 октября представить план и скорректировать нацпроекты для достижения национальных целей, сообщается в тексте указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", который приводит пресс-служба Кремля.

"Правительству Российской Федерации до 30 октября 2020 года скорректировать (разработать) при участии Государственного совета РФ и представить на рассмотрение Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам национальные проекты, направленные на достижение национальных целей", — говорится в сообщении. Указ: в 2030 году надо обеспечить рост ВВП в России выше среднемирового

Помимо этого поручено "разработать и представить на рассмотрение Совета при президенте РФ и по стратегическому развитию и национальным проектам единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года".

ОРИЕНТИРЫ

Путин поручил правительству при формировании бюджета в приоритетном порядке выделять средства на реализацию национальных целей.

"Правительству РФ ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать в приоритетном порядке бюджетные ассигнования на реализацию национальных целей, определенных в пункте 1 настоящего указа", — отмечает президент в указе.

РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ

Реальный рост инвестиций в основной капитал до 2030 года должен составить не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года, говорится в тексте указа.

"Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году…, в рамках национальной цели "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство"… реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года", — отмечается в документе.

ПЕНСИИ И ИНФЛЯЦИЯ

К 2030 году необходимо обеспечить в РФ устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции, говорится в тексте указа президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", который приводит пресс-служба Кремля.

"В рамках национальной цели "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство": обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции", — говорится в сообщении.

ЖИЛЬЕ

Жилищные условия должны быть улучшены не менее чем у 5 миллионов семей ежегодно к 2030 году, объем строительства надо увеличить не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год, говорится в тексте указа.

"Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году:…улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год", — сообщается в указе.

КОНТРОЛЬ

Контроль президента России Владимира Путина за достижением показателей национальных целей развития РФ будет максимальным, заявил помощник главы государства Максим Орешкин.

"После утверждения контроль со стороны президента за исполнением, за достижением целевых показателей будет максимальным", — сказал Орешкин, комментируя опубликованный указ.