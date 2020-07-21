МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. К 2030 году надо обеспечить рост валового внутреннего продукта в РФ выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности, говорится в тексте указа президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", который приводит пресс-служба Кремля.

"Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году… в рамках национальной цели "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство" обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности", — говорится в документе.