БРЮССЕЛЬ, 21 июл — ПРАЙМ. Испания получит 140 миллиардов из фонда восстановления экономики Европы, который был согласован на саммите ЕС в Брюсселе, заявил премьер страны Педро Санчес.

Ранее европейские лидеры по итогам саммита достигли соглашения об общем бюджете на 2021-2027 годы в размере 1,074 триллиона евро и плане восстановления экономики в 750 миллиардов евро.

"Что касается Испании, наша страна сможет получить около 140 миллиардов евро в ближайшие шесть лет. Чтобы вы имели представление, мы говорим о 11% испанского ВВП в 2019 году. Из этих 140 миллиардов, 72,7 миллиарда будут в виде субсидий. Остальное в виде кредитов", — сообщил Санчес на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров.

Испанский премьер назвал достигнутое соглашение "историческим" и новым "планом Маршалла" для того, чтобы "дать в первую очередь ответ на кризис COVID-19". "Европа столкнулась с историческим вызовом и смогла ответить историческим соглашением", — заявил он.

В ночь на вторник в Брюсселе завершился саммит лидеров ЕС, который длился с пятницы. Лидеры обсуждали бюджет и фонд восстановления экономики Европы от кризиса, вызванного пандемией. Еврокомиссия предлагала 500 миллиардов из фонда реализовать как субсидии, 250 миллиардов — как займы. В итоге под давлением "экономной четверки" — Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия — конфигурация фонда выглядит иначе: 390 миллиардов евро — как субсидии, 360 миллиардов — как займы.