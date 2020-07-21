МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер — полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что не может навязывать алмазодобывающей компании "Алроса" диверсификацию бизнеса, но будущее спроса на бриллианты для украшений находится в зоне большого риска.

Трутнев ранее предложил "Алросе" подумать о диверсификации деятельности и рассмотреть разработку месторождений металлов, в том числе золота или лития.

"Будущее мира бриллиантов как украшений тоже находится в зоне большого риска даже в связи с тем, что сейчас происходит с выпуском искусственных алмазов. Мне кажется, что "Алросе" все-таки надо задуматься о будущем более детально", — сказал Трутнев во вторник журналистам.

Отвечая на вопрос, получил ли он ответ от компании на предложение задуматься о диверсификации, вице-премьер сказал, что пока ответ не получал. "Я точно не собираюсь навязывать компании какую бы то ни было политику", — отметил он.

Трутнев добавил, что решение о дальнейшей судьбе "Алросы" должно принимать руководство и совет директоров, но компания образующая для Якутии, и от нее зависит "огромная часть" бюджета республики.

"Мне бы хотелось, чтобы компания устойчиво стояла на ногах и чтобы как можно больше экономического эффекта от добываемых алмазов оставалось на территории Российской Федерации", — заявил вице-премьер.