МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отсутствие в национальных целях задачи войти в "пятерку" крупнейших экономик мира, отметил, что конъюнктура сейчас неблагоприятна, она затормозит развитие всех стран.

"Действительно, скажем так, конъюнктура международная экономическая, она весьма и весьма неблагоприятна, и вопреки этой конъюнктуре ставятся такие амбициозные цели. Но, безусловно, требуются определенные корректировки", — ответил Песков на вопрос журналистов, с чем связано исчезновение цели войти в топ-5 крупнейших экономик мира. Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Перенос на шесть лет вперед таких целей, как повышение продолжительности жизни до 78 лет и снижение в два раза уровня бедности, связаны, по словам Пескова, с теми же причинами.

"Да, именно поэтому. Конечно, вот это неблагоприятная мировая экономическая конъюнктура затормозит развитие всех стран мира без исключения", — отметил пресс-секретарь президента.

Реагируя на ремарку журналистов о том, что в таком случае затормозится рост и топ-5 крупнейших экономик мира, Песков уточнил, что "здесь вряд ли возможен такой линейный подход".

"Поэтому все-таки цели должны быть реалистичными, достижимыми, и вот именно этим и руководствовались", — добавил он.

Президент во вторник подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года; обеспечение темпов роста ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности; обеспечение устойчивого роста доходов населения и другое.