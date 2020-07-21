МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Главный экономист ВЭБа Андрей Клепач не думает, что на предстоящем заседании совета директоров ЦБ будет принято решение о снижении ключевой ставки.

"Я не думаю, что они ее снизят",- сказал Клепач.

Банк России в июне снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.

Следующее заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике состоится 24 июля. Как заявляла 13 июля глава регулятора Эльвира Набиуллина, Банк России имеет возможности для снижения ключевой ставки.