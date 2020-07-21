МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Alrosa (Zimbabwe) Limited (совместное предприятие АК "Алроса" и Zimbabwe Consolidated Diamond Company, ZCDC) начинает поисковые работы и подготовку к геологоразведке коренных алмазных месторождений, говорится в сообщении "Алросы".

"После получения лицензий в министерстве шахт и развития горного дела Alrosa Zim подготовила оценку природного воздействия и получила соответствующие экологические сертификаты от профильного ведомства, Environmental Management Agency. После этого компания готова к началу поисковых и разведочных работ в провинциях Масвинго, Южный и Северный Матебелеленд республики Зимбабве", — говорится в релизе.

В июле 2020 года геологи Alrosa Zim начнут геохимическое опробование, проходку канав и шурфов на лицензионных участках в зоне Малипати, после чего запланированы наземные геофизические исследования. К концу года сходный комплекс поисковых работ, а также аэрогеофизическую съемку планируется провести на лицензионных участках в зоне Майтенгве. Крупнообъемное опробование и бурение предполагается начать в 2021 году.

"После подписания соглашения о создании совместного предприятия с ZCDC для разработки алмазных месторождений в Зимбабве в 2019 году, мы успешно движемся к началу полномасштабных поисковых работ в этом году. "Алроса" ведет свою деятельность в строгом соответствии с корпоративными стандартами и обязательствами ответственного ведения бизнеса, взятыми в рамках членства в Responsible Jewellery Council, World Diamond Council и Diamond Producers Association", — прокомментировал замгендиректора "Алросы" Владимир Марченко, слова которого приведены в сообщении.

"Все эти стандарты будут безоговорочно внедрены в работу "Алросы" в республике Зимбабве. Компания в своей деятельности намерена минимизировать неблагоприятное воздействие на окружающую среду и рационально использовать минеральные ресурсы", — добавил Марченко.

Отмечается, что суммарные инвестиции "Алросы" в Зимбабве в 2020-2022 годах запланированы на уровне 12 миллионов долларов.

Согласно акционерному соглашению и соглашению об учреждении, "Алроса" получила 70% в СП Alrosa (Zimbabwe) Ltd., доля зимбабвийской государственной алмазодобывающей компании составила 30%. Совместное предприятие фокусируется на поисках, геологоразведке и, в случае успеха, разработке коренных месторождений алмазов в Зимбабве.