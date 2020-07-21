МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Европейские страны, как и другие государства мирового сообщества, в этом году столкнулись с беспрецедентным экономическим кризисом — из-за пандемии COVID-19 экономика Евросоюза в этом году может потерять почти 9%. На этом фоне лидеры 27 стран ЕС после четырехдневных непростых дебатов приняли решение направить на преодоление экономического спада в ближайшие семь лет 1 074,3 евро. Большую часть средств распределят между странами, которые сильнее других пострадали от пандемии.

Лидеры также согласовали план восстановления экономики объемом 750 млрд евро. Из них 390 млрд евро будет распределяться в виде субсидий и грантов, а остальное – в виде кредитов и займов. Из средств фонда 70% должны быть использованы в 2021-2022 годах, еще 30% могут быть задействованы в 2023 году.

Сумма в 750 млрд евро может быть достаточной, чтобы покрыть расходы стран Евросоюза на борьбу с пандемией Covid-19 и на определенные реформы в системе здравоохранения. Тем не менее, выделенные средства не помогут экономике ЕС избежать спада, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

ПЕРЕЖИВАТЬ НЕ СТОИТ

Генеральный директор консалтинговой компании Movchan Consultants Андрей Мовчан отмечает, что сильно переживать за экономику Европы не стоит — ее восстановление идет достаточно быстро, несмотря на то что еще эпидемиологическая ситуация до конца не пришла в норму.

"Если посмотреть на ключевые европейские моторы — Францию, Германию, Великобританию, то можно увидеть, что все проблемы, которые у них есть, абсолютно рабочего плана. Нет никаких признаков глобального кризиса, резкого роста безработицы, инфляции, драматических изменений в структуре производства. Скорее всего, речь идет не о кризисе, а о шоке, который испытывает экономика ЕС", — считает он.

Мовчан добавляет, что никто не говорит о том, что выделение 750 млрд евро сейчас, это последняя мера, которая будет предприниматься в Европе для борьбы со спадом в экономике. "Пакет мер, обсуждаемый на саммите ЕС, необходим для того, чтобы попробовать, посмотреть на эффект, а затем понять, как действовать дальше и принимать новые решения", — считает эксперт.

СПОР ВО БЛАГО

Изначально Евросоюз предлагал выделить входящим в ЕС странам 500 млрд евро в виде безвозмездных субсидий и грантов и 250 млрд евро в форме кредитов и займов, однако это решение было скорректировано.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова объясняет снижение размера субсидий тем, что наиболее успешные стран ЕС не хотят выделять безвозмездную помощь странам-партнерам, а также возможностью получения дополнительных процентов за счет выделяемых займов.

Она также отмечает, что за счет такого рода денежной поддержки наиболее уязвимых стран Европы, Совет ЕС имеет возможность проведения общей политики развития Союза с продвижением основных европейских компаний по всему континенту.

Еще одной веской причиной ожесточенных споров лидеров ЕС является то, что в экономику нельзя дать много лишних денег, так как это может привести к негативным последствиям, спектр которых очень разный. К примеру, может произойти ускорение инфляции, потеря мотивации у основных производителей ВВП, сокращение экономики из-за высокой денежной массы в обращении, объясняет Мовчан.

"Я думаю, что лидеры ЕС поступили достаточно осторожно, остановившись на сумме 750 млрд евро. Экономика Европы – это порядка 20 триллионов евро в год. Денежная масса увеличится примерно на 4-5% в результате этого действия — это достаточно аккуратная мера", — отмечает эксперт.

Такого же мнения придерживается и генеральный директор ассоциации "Российский дом международного научно-технического сотрудничества" Дмитрий Протасовский. "Так как в условиях, когда действующая система перестала генерировать рост производства и экономического развития, объем "тушения пожара" не столь важен. Будет это 750 млрд или 1-2 триллиона — разница только во времени, которое понадобится европейской экономике, чтобы переварить такой объем", — считает он.

Эксперт также не исключает, что в конечном итоге, без изменения экономических подходов, ситуация может усугубиться. "Мы помним, как заливали деньгами станы Прибалтики, и что случилось с их экономикой, когда "золотой дождь" от Евросоюза закончился. Подобное ожидает Европейский союз уже в широком смысле", — считает он. ​

ПРИВЕТСТВИЕ РОССИЕЙ

Создание конкретного фонда по восстановлению европейской экономики на России в краткосрочном аспекте скажется нейтрально, считают эксперты. "Однако, если в странах Евросоюза наступит кризис глобального масштаба, российская экономика тоже пошатнется, так как Европа является главным покупателем российских углеводородов. Именно поэтому любые меры по поддержанию европейской экономики Россия будет приветствовать", — отмечает Мовчан.

По мнению Протасовского, те российские компании, которые глубоко экономически интегрированы в торговые отношения с ЕС, могут получить свои выгоды от временной стабилизации их рынков.

"При этом не стоит забывать, что Евросоюз уже начал наращивать различные заградительные меры для внешнего импорта в виде новых налогов и ограничений для нерезидентов Евросоюза", — заключил он.