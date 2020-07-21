МИНСК, 21 июл — ПРАЙМ. Белоруссия оценивает потери бюджета от российского налогового маневра в 2021 году в 350 миллионов белорусских рублей, что составляет примерно 146 миллионов долларов по текущему курсу, заявил во вторник премьер республики Роман Головченко.

Как передает госагентство Белта, глава белорусского правительства провел заседание президиума совмина, где шла речь о проекте бюджета на 2021 год.

"Уже сегодня очевидно, что бюджет будущего года формируется в непростых условиях, в условиях ограниченных ресурсов. Прямые потери доходов бюджета в 2021 году только от реализации так называемого налогового маневра оцениваются в сумму порядка 350 миллионов белорусских рублей", — сказал Головченко.

По его словам, главное требование при формировании проекта бюджета Белоруссии — "сбалансированность, обслуживание обязательств по госдолгу и обеспечение всех социальных расходов". "Бюджет на будущий год предлагается формировать, исходя из целевого сценария экономического развития. Это ВВП на уровне 103,5%, среднегодовой курс белорусского рубля к доллару в районе 2,4 белорусского рубля, среднегодовая цена на нефть — около 40 долларов за баррель", — заметил Головченко.

При этом он обратил внимание, что данный подход сопряжен с дополнительными рисками, и для их нивелирования потребуется реализация ряда системных мер бюджетно-налоговой политики. Глава правительства республики попросил минфин доложить, как будут решаться задачи сбалансированного исполнения бюджетов всех уровней с учетом необходимости выполнения в полном объеме всех социальных гарантий государства.

Один из спорных вопросов для Минска и Москвы — налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Негативный эффект для Белоруссии из-за маневра возникал из-за увеличения цены на нефть РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Ранее Минск оценивал свои потери от реализации маневра до 2024 года в сумму до 11 миллиардов долларов.