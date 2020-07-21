МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ожидает штатного проведения уборочной кампании и выполнения прогнозов по урожаю в текущем году, говорится в сообщении министерства.

Министерство указывает, что ситуация в АПК и на продовольственном рынке России обсуждалась на заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Как отметил Дмитрий Патрушев, в процесс уборки урожая все активнее включаются российские регионы. На сегодняшний день намолочено уже 33,4 миллиона тонн зерна. Минсельхоз России рассчитывает, что уборочная кампания пройдет штатно, и прогнозы по урожаю будут выполнены", — говорится в пресс-релизе.

Минсельхоз РФ ожидает урожай зерна в России в 2020 году на уровне порядка 122,5 миллиона тонн, сбор пшеницы может достичь 75 миллионов тонн. Кроме того, урожай масличных прогнозируется в объеме до 22,5 миллиона тонн, картофеля — около 22 миллионов тонн, овощей — 14,1 миллиона тонн, сообщал Патрушев в начале июля.

Участники заседания также обсудили перспективы развития механизмов агрострахования и защиты имущественных интересов аграриев, а также деятельность Минсельхоза, связанную с цифровизацией АПК. В частности, уже переходит в активную стадию реализация проекта по созданию "Единого окна", предусматривающего разработку информационной системы сбора статистических данных по направлениям деятельности ведомства.

"В ее рамках в том числе формируется аналитический блок, необходимый для повышения эффективности реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Созданная база данных и показателей уровня социально-экономического развития сельских территорий в разрезе населенных пунктов ляжет в основу формирования госполитики в этой сфере", — указывает Минсельхоз.

В ходе заседания с докладами о ситуации на местах выступили руководители органов управления АПК Кабардино-Балкарии, Хабаровского края, Московской, Волгоградской, Белгородской, Саратовской, Челябинской и Тамбовской областей, сообщается в пресс-релизе.