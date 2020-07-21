НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июл — ПРАЙМ. Индия и Соединенные Штаты после двух лет переговоров близки к заключению торгового соглашения, заявил во вторник министр торговли Индии Пиюш Гоял.

"В долгосрочной перспективе, я полагаю, у нас есть торговая сделка, которая включает некоторые нерешенные вопросы, накопившиеся за последние пару лет, которые нам нужно быстро устранить. Мы почти на месте", — сказал Гоял на Саммите идей американо-индийского делового совета, который проводился виртуально.

Гоял также сказал, что Нью-Дели и Вашингтон, прежде чем переходить к пакту о свободной торговле, должны рассмотреть вопрос о преференциальном торговом пакте с 50-100 товарами и услугами.

"Мы считаем, что мы также должны смотреть на ранний результат в форме преференциального торгового соглашения, а не ждать выгод от заключения соглашения о свободной торговле, которое может занять несколько лет", — сказал он.

В феврале этого года президент США Дональд Трамп заявил, что США могут достичь торгового соглашения с Индией, однако он откладывает выработку "крупного соглашения" на потом, пояснив, что не уверен, произойдет ли подписание этих договоренностей до президентских выборов в США, намеченных на ноябрь.

Позже представитель МИД Индии Равиш Кумар заявил, что Нью-Дели не будет спешить с заключением торговой сделки с США. Индия и США пытаются разрешить разногласия по поводу тарифов и требований США о расширении доступа к рынкам мяса птицы и молочных продуктов.