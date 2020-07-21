КИЕВ, 21 июл — ПРАЙМ. Украина выдержала острую стадию экономического кризиса, вызванного коронавирусом, экономика страны будет постепенно восстанавливаться, заявил украинский министр финансов Сергей Марченко.

Ранее кабинет министров Украины допустил, что в этом году ВВП страны может сократиться на 4-8% по сравнению с 2019 годом. По результатам января-мая, по данным Минфина, падение ВВП страны составило 5,9%.

"По последней информации, еще в июне началось восстановление промышленного производства и экономической активности. Об этом свидетельствует как регистрация новых предпринимателей, так и потребление электрической энергии. Эти индикаторы дают все основания считать, что мы достойно выдержали острую стадию кризиса и экономика постепенно восстанавливаться", — заявил Марченко в интервью изданию ZN.ua.

По его словам, падение экономики во втором квартале станет пиковым. Марченко допустил, что в четвертом квартале экономика страны выйдет на восходящую динамику.

Министр добавил, что сейчас стране нужно копить валюту для выплат по государственным долгам. Он отметил, что пиковые выплаты в этом году намечены на сентябрь, тогда Украине необходимо будет выплатить 2,2 миллиарда долларов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.