МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Мероприятия общенационального плана действий по восстановлению деловой активности в России будут интегрированы в нацпроекты, что позволит обеспечить эффективное реагирование экономики на вызовы, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил включить мероприятия общенационального плана по восстановлению экономики и деловой активности в национальные проекты.

"Безусловно, национальные цели развития – это приоритет деятельности правительства. Задачи, которые поставил президент – это определить показатели для работы министерств и ведомств, которые соответствуют национальным целям", — прокомментировал Силуанов указ президента о национальных целях развития до 2030 года.

Глава Минфина отметил, что для достижения долгосрочных целей, важно выстроить взаимосвязанную систему показателей и результатов нацпроектов. Она должна позволять последовательно продвигаться в сторону стратегических приоритетов развития страны, обозначенных в указе.

Кроме того, такая система должна обеспечить эффективное реагирование на имеющиеся вызовы. "Это будет происходить за счет интеграции мероприятий общенационального плана действий по восстановлению деловой активности в национальные проекты, и, таким образом, добиваться скорейших положительных изменений, которые ожидают наши граждане и представители бизнеса", — подчеркнул Силуанов.

Министр добавил, что нацпроекты являются ключевым, но не единственным инструментом достижения национальных целей. "У нас есть и другие ресурсы в бюджете, которые тоже должны быть скорректированы под реализацию основных целевых задач. Это, в том числе, государственные программы", — сообщил он.

"Данную работу важно синхронизировать с процессом формирования проекта федерального бюджета на 2021-2023 годы. Необходимо обеспечить приоритетный характер расходов на реализацию национальных проектов и при этом обязательно изыскивать внутренние источники экономии", — заключил Силуанов.