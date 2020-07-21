МОСКВА, 21 июл /ПРАЙМ/. Россельхознадзор приостановит сертификацию всех кормов и кормовых добавок из Нидерландов, так как две компании из этой страны попались на ввозе в РФ продукции с незарегистрированными ГМО-компонентами, следует из сообщения на сайте службы.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 23 июля 2020 года приостанавливает сертификацию всех кормов и кормовых добавок из Нидерландов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе продукции компаний Vobra Diervoeders Loosbroek и P.C. van Tuijl Kesteren было зафиксировано содержание "незаявленных и незарегистрированных ГМО-компонентов, не соответствующих их количественному содержанию".

Как поясняет служба, предприятиями Нидерландов был нарушен пункт техрегламента по требованиям к безопасности кормов, по которому не допускается реализация продукции, не соответствующей информации, отраженной в сопровождающих документах. Кроме того, было нарушено требование РФ об обязательной госрегистрации кормовых добавок, полученных из ГМО.

"На сегодняшний день ни один ГМ-организм, используемый для производства кормов и кормовых добавок для животных на территории Российской Федерации, не зарегистрирован. Таким образом, ввоз продукции осуществлен в нарушение условий выданного разрешения", — говорится в сообщении.

Добавляется, что сертификация всех кормов и кормовых добавок из Нидерландов приостановлена до предоставления материалов расследования по всем выявленным фактам нарушений за 2020 год.