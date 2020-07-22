МОСКВА, 22 июл /ПРАЙМ/. Подавляющее большинство россиян планирует в этом году провести отпуск на родине, самыми популярными направлениями они назвали Крым, Санкт-Петербург и Сочи, говорится в совместном исследовании сервисов Работа.ру и Сберавто, которое есть в распоряжении РИА Новости.

В нем приняли участие более 1000 респондентов из всех регионов страны, которые запланировали отпуск до конца года.

"По данным опроса 83% респондентов отметили, что планируют провести отпуск в России, а 17% рассчитывают на отдых за границей", — отмечается в исследовании.

В открытом вопросе предлагалось уточнить, в какие города отправятся жители России. Самыми популярными ответами стали города Крыма — их указали 12% опрошенных. 9% отправятся в путешествие в Санкт-Петербург, а 8% — в Сочи или Адлер,

В рейтинг популярных направлений также вошла Москва — там отпуск планируют 7% респондентов. 4% участников исследования отправятся отдыхать в Анапу, 3% — в Краснодар.

Из зарубежных направлений жители России чаще всего указывали Турцию (3%), Минск (2%), Таиланд (2%). Остальные 50% участников опроса отмечали другие города в России и других странах.