МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Инвестиции в рынок foodtech (инновации в сфере продуктов питания) в мире в первом полугодии 2020 года выросли на 15,4% — до 8,583 миллиарда долларов с 7,439 миллиарда долларов за аналогичный период 2019 года, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости аналитическом отчете венчурного фонда Fuel for Growth (F4G).

По данным F4G, всего за шесть месяцев 2020 года в области foodtech была заключена 331 сделка, их число сократилось на 35%. Практически половина сделок в foodtech-секторе за первое полугодие 2020 года приходится на США (48%), в Европе было совершено 26% сделок, в Азии – 18%. Около 5% сделок были заключены на Ближнем Востоке и лишь около 3% – в Африке и Австралии.

Согласно отчету, наиболее популярными у инвесторов в первом полугодии были вложения в сервисы для доставки еды (34%) и производителей органических и натуральных продуктов питания (23%). На стартапы для ресторанов и бизнеса приходится 15% сделок, еще 10% – на альтернативное мясо и молоко. Сервисы по персонализированному питанию и медицинским технологиям вызывают интерес у 10% инвесторов. На онлайн-маркетплейсы, приложения для переработки отходов и сельскохозяйственные технологии приходится по 4%, 3% и 1% сделок соответственно.

По данным отчета, лидирующие позиции по объему инвестиций по-прежнему занимают сервисы доставки. Самой крупной инвестицией первого полугодия стало вложение в компанию Gojek (Индонезия), которая привлекла в марте этого года 3 миллиарда долларов.

"Несмотря на то что количество сделок в фудтехе по сравнению с 2019 годом сокращается, сумма привлеченных инвестиций растет. Во время пандемии пользовательские привычки изменились – сервисы доставки продуктов показывают колоссальный рост заказов. Именно поэтому такие проекты сейчас привлекают наиболее крупные инвестиции. Можно предположить, что коронакризис стал катализатором развития технологических проектов в сфере продуктов питания", – отметил управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth Андрей Зюзин.