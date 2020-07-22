МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал пять базовых ценностей работы правительства: среди них открытость, этичное поведение, совместная работа, несмотря на ведомственные границы и обеспечение результата. Он также поблагодарил предыдущий состав кабмина за то, что тот создал солидный резерв, что обеспечило стране макроэкономическую и бюджетную стабильность.

"Мы начали свою работу исходя из пяти базовых ценностей. Выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей. Действовать открыто. Вести диалог на основе взаимного уважения и доверия. Далее. Подавать пример этичного поведения. Далее — работать, невзирая на ведомственные границы, команды. И очень важно, что результат должен быть важнее формальных процедур и регламентов", — сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год.

Он отметил, что кабмин ведет свою работу, опираясь на эти ценности.

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РЫВКА

У России к началу 2020 года были хорошие предпосылки для рывка, однако сочетание таких факторов как новая коронавирусная инфекция и обвальное снижение цен на нефть существенно осложнило обстановку и потребовало экстренных и масштабных мер, заявил Мишустин.

Он напомнил, что общий объем Фонда национального благосостояния к началу 2020 года составил почти 8 триллионов рублей, на минимальных значениях в 2019 году находились показатели инфляции и безработицы, уровень государственного долга составил 12,3% ВВП, а объем золотовалютных резервов увеличился до 554 миллиардов долларов.

"Все это создавало хорошие предпосылки для рывка. Однако в начале года мы столкнулись с мощнейшим вызовом – новой коронавирусной инфекцией. Эпидемии в мире случались и раньше. Но сейчас, в эпоху глобальных взаимосвязей, вирус стал стремительно распространяться по всем континентам. Ни с чем подобным раньше не сталкивался в мире никто", — сказал премьер.

Ситуация осложнилась и тем, что распространение вируса и действия отдельных стран по наращиванию добычи нефти привели к серьезному дисбалансу на нефтяном рынке, это вызвало обвальное снижение цен, отметил он.

"Усилилась волатильность финансовых и валютных рынков, произошел… отток капитала. Сочетание двух таких факторов существенно осложняло обстановку и требовало экстренных и масштабных мер", — подчеркнул Мишустин.

СОЛИДНЫЙ РЕЗЕРВ

Премьер поблагодарил кабмин Дмитрия Медведева за солидный резерв, обеспечивший бюджетную стабильность.

"Хочу поблагодарить предыдущий состав правительства, который в соответствии с задачами, поставленными президентом, создал солидный резерв. Именно это обеспечило стране макроэкономическую и бюджетную стабильность", — сказал премьер.

ПАНДЕМИЯ

Президентские стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ в период пандемии коронавируса получили более 290 тысяч медицинских и других работников, свыше 400 тысяч человек получили выплаты за работу с группами риска, заявил премьер-министр.

"Президентские стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ получили более двухсот девяноста (292) тысяч медицинских и других работников. Отдельные выплаты предоставлены и тем, кто работал с группами риска. Это свыше четырехсот (444) тысяч человек", — сказал Мишустин.

Глава российского правительства напомнил, что для тех, кто заразился, оказывая помощь больным коронавирусом, были предусмотрены страховые выплаты.

Поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые трудятся в условиях повышенной нагрузки, ранее распорядился глава государства. Изначально было принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение трех месяцев, начиная с апреля, затем этот срок был продлен до конца лета.

В рамках поручения президента врачи получают по 80 тысяч рублей. Средний медицинский персонал – по 50 тысяч рублей, столько же – врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых – по 25 тысяч рублей. Средства на это выделяются из резервного фонда правительства.

Выплаты рассчитываются исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени.