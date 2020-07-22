МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля выросло в 3,5 раза, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин назвал пять базовых ценностей работы правительства

"Коронавирус сильно изменил рынок труда. С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в службах занятости, выросло в три с половиной раза. Сейчас их около трех миллионов человек", — сказал Мишустин, выступая с ежегодным докладом правительства в Госдуме.

По его словам, правительство продлило на три месяца выплату пособий тем, кто остался без работы до начала распространения коронавируса.

"Максимально помогли людям, которые потеряли работу после 1 марта, в том числе увеличив пособие по безработице. Это свыше миллиона человек", — заключил он.

Несмотря на глобальные вызовы, борьба с бедностью по-прежнему остается первостепенной задачей для правительства РФ, при этом меры, принятые для поддержки граждан во время пандемии, можно считать беспрецедентными, добавил в своем выступлении Мишустин.

"Хотя глобальные вызовы создали множество рисков для экономики страны в целом, для правительства по-прежнему первостепенное значение имеет борьба с бедностью. Эта тема находится на особом контроле у президента и у нас", — сказал Мишустин

САМОЗАНЯТЫЕ

На поддержку самозанятых в условиях пандемии коронавируса было направлено более полутора миллиардов рублей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Всем самозанятым был предоставлен дополнительный налоговый капитал. И они получили обратно уплаченный ими налог за прошлый год. Всего на эти цели было направлено более полутора (1,6) миллиардов рублей", — сказал Мишустин, выступая с ежегодным докладом правительства в Госдуме.

Он добавил, что малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей был поддержан с помощью президентских грантов, а тем, чьи доходы снизились более чем на треть, банки предоставили отсрочки по кредитам.

КРЕДИТЫ НА ЗАРПЛАТЫ

Банками заключено около 40 тысяч кредитных договоров под нулевой процент на выплату зарплаты в условиях пандемии коронавируса на сумму около 93 миллиардов рублей, заявил председатель правительства.

"Особо отмечу: мы выдавали займы на заработную плату под нулевой процент. По этой программе банками заключено около 40 тысяч кредитных договоров на общую сумму около 93 миллиардов рублей", — сказал Мишустин.

Он напомнил, что с 1 июня запущена программа кредитования со списанием при условии, что компания сохранит большинство сотрудников.

"Эти меры касались не только предприятий малого и среднего бизнеса, но и крупных компаний из пострадавших отраслей. И тех, конечно, которые ориентированы на потребительский рынок", — заметил Мишустин.