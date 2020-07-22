НОВОСИБИРСК, 22 июл — ПРАЙМ. Власти Новосибирской области в среду приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с засухой во многих районах региона, сообщил журналистам в среду губернатор региона Андрей Травников.

"Сегодня на заседании правительства принято решение о введении режима ЧС на территории всей Новосибирской области в связи со сложными агроклиматическими условиями. Более половины районов этот режим ввели ранее, а сегодня мы закрепили его на всей территории", — сказал губернатор.

Он отметил, что введение режима ЧС уже сейчас позволяет аграриям более уверенно себя чувствовать при переговорах со своими кредиторами, а в будущем это будет являться основанием для обоснования возможного недовыполнения планов по урожаю и принятия решений о выделении средств господдержки.

В частности, по словам губернатора, в регионе достаточно тяжелая ситуация по заготовке кормов для животных. Так, уже составлен план по обеспечению кормами разных хозяйств. Также, по его словам, власти региона уже работают над мерами поддержки сельхозтоваропроизводителей, которые будут вводиться осенью.

В Новосибирской области в этом году была очень ранняя весна, а летом практически повсеместно, а особенно в южных и западных районах, наблюдается существенный дефицит осадков.