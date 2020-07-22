МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что верит в потенциал Союзного договора между Россией и Белоруссией.

"Я глубоко верю в потенциал Союзного договора. Считаю, что работа, которая была проведена, связанная с интеграцией и проработкой дорожных карт по всем направлениям взаимодействия с Белоруссией, была сделана отличная", — сказал Мишустин на отчете правительства РФ в Государственной Думе.

Он добавил, что осталось совсем немного вещей, которые надо обсудить. Мишустин отметил, что верит в то, что если РФ и Белоруссия совместно по этим дорожным картам создадут единое пространство, примут единый налоговый кодекс, когда можно будет унифицировать ставки и подходы, "то мы сможем разговаривать, в том числе, о механизме ценообразования на энергоносители уже, как в принципе предлагают наши белорусские партнеры".