МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Коронавирус будет активен еще полтора года, что скажется на экономической ситуации в России, и для преодоления последствий необходима скоординированность действий Центрального банка, властей и бизнеса, заявил миллиардер Олег Дерипаска.

"Сегодня ситуация со спадом в экономике очень непростая, преодолеть его удастся только за счет скоординированных совместных усилий ЦБ, правительства, частного сектора и госкомпаний", — написал Дерипаска в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуация связана "с глобальной рецессией, в которую мир вошел из-за пандемии и, как следствие, резким снижением цен и спроса на сырьевые товары, основную часть нашего экспорта, с той неопределенностью, которую продолжают вызывать уханьский вирус, который, видимо, пробудет с нами еще полтора года". "И заодно со все более вероятной победой демократов в США, с приходом администрации, наиболее жестко настроенной против России с уже заявленным пакетом "адских" санкций следующей весной", — отметил бизнесмен.

По мнению Дерипаски, очевидно, что при скоординированных действиях перечисленных им сторон, "ключевая роль в этот раз именно у ЦБ". "Ведь в руках у правительства только бюджет. ЦБ сегодня — это специально созданный мегарегулятор, который отвечает не столько за инфляцию, а прежде всего за создание и перераспределение "нового капитала" — fiat money (традиционные деньги — ред.), улучшение механизма функционирования долгового рынка с обеспечением предложения доступных по стоимости и срочности финансовых ресурсов, которые так необходимы для начала роста в экономике", — добавил миллиардер.

Дерипаска, который известен своей жесткой критикой политики Банка России, поменял риторику и похвалил действия регулятора в условиях пандемии.

"Знаете, мне хотелось бы его (ЦБ — ред.), конечно, и похвалить. Если мы посмотрим на достижения последних лет, шли практически полностью "серые" финансовые схемы, а теперь банковская система достаточно прозрачная. Ушел в прошлое обнал", — сказал Дерипаска в интервью радио "Бизнес FM", отвечая на вопрос как он оценивает роль ЦБ в период пандемии.

По его мнению, "все процедуры, которые необходимы в банковском сообществе, в современном понимании, запущены".

"Я всегда выступаю за то, что кроме формального исполнения тех критериев, которые заложены в законе — это инфляция и макроэкономическая стабильность — Центральный банк как институт, который на сегодняшний день фактически имеет статус мегарегулятора, помните, мы влили в него комиссию по ценным бумагам, передали часть полномочий ФАС, должен участвовать в развитии", — продолжил миллиардер.

"И критика не только с моей стороны, но и со стороны многих предпринимателей, как раз и заключается в том, что банк сознательно отказывается принимать участие в программах развития", — заключил бизнесмен.

В пятницу, 24 июля, ЦБ проведет очередное заседание совета директоров по ключевой ставке, которая на данный момент составляет исторический минимум в 4,5%.

Дерипаска в январе выступил с критикой слишком медленного снижения Банком России ключевой ставки – на тот момент она составляла 6,25% годовых. Также он тогда высказал мнение, что среди задач мегарегулятора должна быть не просто борьба с инфляцией, а создание новых рабочих мест, экономический рост и снижение бедности, чтобы политика ЦБ не входила в противоречие с задачами правительства по экономическому росту. Немного позже Дерипаска призвал ЦБ снизить ключевую ставку до 4% — без этого, по его мнению, российская экономика скатится в болото, а очередное снижение ключевой ставки на 0,25 процентного пункта бизнесмен счел "подножкой" кабинету министров Михаила Мишустина.