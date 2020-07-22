МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. США введут против России новые, намного более "драконовские", экономические санкции, если к власти придут демократы, считает миллиардер Олег Дерипаска.

"Если в результате американских выборов мы увидим смену администрации и придут демократы, понятно, все предыдущие версии санкций покажутся нам просто цветочками", — заявил Дерипаска в интервью радио "Бизнес-FM".

Он считает, что "эти обещанные "адские санкции", скорее всего, в марте-апреле будут введены".

"Это, безусловно, отразится и на сырьевом рынке, всех обещаниях о быстром так называемом зеленом развитии, повлияет на рынок сырья. Поэтому ситуация достаточно тревожная", — заключил миллиардер.

Выборы президента США намечены на 3 ноября этого года. По традиции реальные шансы на избрание президентом США имеют лишь кандидаты двух ведущих партий — Республиканской и Демократической — в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден (его официальное выдвижение на съезде Демократической партии должно состояться в середина августа). При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов.