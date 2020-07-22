МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Снижение ВВП России в годовом выражении по итогам первого полугодия 2020 года составило 4,2%, а по итогам года составит 4,8%, заявил в среду министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Минус 4,2% год к году", — сказал Решетников, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что по итогам года "ориентируемся на общее сокращение ВВП в сопоставимых ценах — на 4,8%".

"Нам предстоит провести уточнение прогноза, это будет в августе. При прогнозировании бюджета на сегодняшний момент мы в общем и целом уверены в той оценке, которую сделали еще в мае. Она предполагала сокращение ВВП во втором квартале минус 9,5%, сейчас последние цифры Росстата говорят- минус 9,6%. То есть идем ровно в том коридоре, как и предполагалось", — объяснил министр.

Решетников подчеркнул, что общенациональный план восстановления экономики предполагает, что к четвёртому кварталу 2021 года РФ должна выйти на докризисный поквартальный рост ВВП.

"Но единственное, что нам придётся ещё уточнять — это уже понятно, у нас есть вопрос к индексу дефлятору ВВП, потому что в номинальном выражении, вполне возможно, что ВВП будет чуть больше, чем нам казалось в мае. Но это будет в августе все", — добавил глава Минэкономразвития.