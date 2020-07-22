Украина вновь готовится к отложенному размещению евробондов
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Украина вновь готовится к размещению еврооблигаций, отложенному из-за отставки главы Национального банка, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
По его словам, Украина проведет в среду конференц-звонок с инвесторами, посвященный возможному размещению евробондов в долларах с погашением в марте 2033 года.
Одновременно Украина планирует в четверг объявить выкуп собственных еврооблигаций выпусков с погашением в 2021 и 2022 годах на сумму до 750 миллионов долларов.
Организаторами выступят Goldman Sachs и J.P.Morgan.
В начале июля Украина разместила еврооблигации с погашением в 2033 году на сумму 1,75 миллиарда долларов под 7,3% годовых. После завершения выпуска Минфин Украины узнал о планах главы Нацбанка уйти отставку, в связи с этим ведомство приняло решение отозвать выпуск бондов, говорил глава Минфина Украины Сергей Марченко.
https://1prime.ru/state_regulation/20200722/831812185.html