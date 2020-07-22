22 июля — Dow Jones. Руководители Федеральной резервной системы США на следующей неделе будут обсуждать способы дополнительного стимулирования экономики, хотя ранее и сигнализировали о готовности оставить свою политику без изменений до тех пор, пока не будут иметь лучшего представления о воздействии пандемии коронавируса на экономику США.

Судя по интервью и публичным заявлением представителей центрального банка, дискуссии на заседании 28-29 июля могут определить сроки доработки планов ФРС, которые затем будут представлены либо на сентябрьском заседании, либо позднее этой осенью.

Руководству ФРС предстоит обсудить три связанных вопроса.

Первый вопрос касается формулировки позиции по срокам сохранения процентных ставок на уровне около нуля. Второй – необходимости наращивания мер поддержки через изменение состава покупаемых казначейских и ипотечных облигаций со смещением акцента на более долгосрочные бумаги (как после финансового кризиса 2008 года). Третий вопрос касается завершения продолжавшейся год ревизии долгосрочной стратегии центрального банка в отношении процентных ставок.

Двое из руководителей ФРС ранее отмечали, что им будет легче определиться с первыми двумя вопросами при наличии более четкого представления об экономических перспективах, которые пока остаются весьма неопределенными. Решение будет зависеть от того, встала ли экономика на путь восстановления или ситуация ухудшается.

Что касается результатов ревизии, то они могут стать дополнением к более широкой стратегии ФРС. До начала пандемии руководство центрального банка было близко к консенсусу относительно важного изменения в официальном заявлении относительно долгосрочных целей. Это изменение предполагает отказ от давней стратегии, в рамках которой ФРС всегда упредительно повышала процентные ставки, чтобы не допустить превышение инфляцией целевого уровня 2%.

При новом подходе ФРС отказалась бы от этой практики, допуская чередование периодов с инфляцией ниже 2% с периодами, когда она выше этой отметки. Сейчас центральный банк прошлую динамику инфляции не учитывает.

В интервью на прошлой неделе президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер сказал, что предпочел бы оставить процентные ставки на низком уровне "до тех пор, пока инфляция существенно не сдвинется в сторону целевого уровня 2%", а "в идеале немного его превысит".

Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан на прошлой неделе сказал, что, если инфляция какое-то время будет оставаться ниже 2%, ФРС может впоследствии допустить "умеренное превышение инфляцией этого уровня".

В руководстве ФРС не чувствуют необходимости торопиться с принятием новых планов. Здесь считают, что те меры, которые уже были приняты в этом году, в том числе программы антикризисного кредитования и программа покупки казначейских и ипотечных облигаций в размере 2,5 трлн долларов США, обеспечивают экономике достаточную поддержку.

Более того, в июне ФРС уже предоставила так называемую опережающую индикацию относительно своих планов вместе с экономическими прогнозами, указывающими на то, что в руководстве не ожидают повышения процентных ставок в ближайшие годы. Председатель ФРС Джером Пауэлл сказал тогда, что центральный банк "даже не думает о повышении процентных ставок" после того, как в марте они были понижены почти до нуля.

Сейчас обсуждения сосредоточены на том, как увязать обещания в отношении процентной ставки с целевыми уровнями инфляции и безработицы. Руководству ФРС необходимо решить, привязывать ли опережающую индикацию к обоим показателям или делать акцент на целевой инфляции, поскольку она уже не один год остается ниже желаемых 2%. Уровень безработицы за последние пять лет упал до неожиданно низких уровней, однако это не привело к ожидавшемуся росту инфляции.

Руководство ФРС высоко оценивало эффективность опережающей индикации и покупки долгосрочных активов для стимулирования экономики после кризиса 2008 года, однако существуют причины, по которым эти инструменты могут быть менее действенными сегодня.

Во-первых, сегодня инвесторы не ожидают от ФРС повышения процентных ставок в обозримом будущем, как ожидали этого в период восстановления экономики после рецессии 2007-2009 года.

Кроме того, программа покупки активов после кризиса 2008 года была нацелена на снижение доходности долгосрочных гособлигаций для стимулирования заимствований, тогда как сегодня у ФРС нет особого пространства для таких маневров, потому что доходность гособлигаций и так рекордно низка.

"Мы можем предоставлять существенную опережающую индикацию, но, если посмотреть на двухлетние или 10-летние гособлигации, станет ясно, что люди не ждут повышения процентных ставок в скором времени", — сказал президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен в интервью 8 июля.

Заседание ФРС состоится в критический для американской экономики момент. За неожиданно быстрым восстановлением экономической активности весной последовало возобновление роста числа заразившихся коронавирусом, поставившее под угрозу продолжение восстановления летом. Это повышает риск массовых разорений и затяжных периодов безработицы.

Конгресс и Белый дом продолжают переговоры относительно структуры дополнительных мер поддержки экономики, сдерживаемой распространением пандемии. Между тем ряд положений мартовского пакета помощи в размере 2,2 трлн долларов скоро истекут.

Вирус создал атмосферу исключительной неопределенности. Один сценарий предполагает возобновление восстановления экономики на фоне успешных усилий органов здравоохранения по сдерживанию пандемии, что позволит ФРС не спешить с дополнительными мерами поддержки. Другой — дальнейшее ослабление экономики, которое потребует от ФРС оперативной реакции.

В руководстве центрального банка отмечают, что политика, ориентированная на первый сценарий, будет бессмысленной при втором. "В потенциальных сценариях очень много расхождений, — отмечает Каплан. – Моя позиция относительно калибровки политики (нужны ли дополнительные меры и какие именно) будет зависеть от моего представления о динамике вируса".

Каплан говорит, что "видит преимущества в выжидании", по крайней мере до сентябрьского заседания ФРС.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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