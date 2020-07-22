МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Инфляция в РФ на неделе с 14 по 20 июля замедлилась до нулевого уровня, с начала года потребительские цены выросли на 3%, сообщает Росстат.

"За период с 14 по 20 июля 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100%, с начала июля — 100,4%, с начала года — 103% (справочно: июль 2019 года — 100,2%, с начала года — 102,7%)", — говорится в сообщении.

Недельная инфляция в РФ с 7 по 13 июля составила 0,1%. Еще неделей ранее, на фоне повышения тарифов ЖКХ, инфляция составила 0,3%. До этого показатель держался в диапазоне 0-0,1% чуть более двух месяцев.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом по отдельным товарам в этих категориях цены снижались. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, дизельное топливо — не изменились.

Кроме того, как сообщает Росстат, тарифы на отдельные виды коммунальных услуг увеличились на 0,1-0,4%.