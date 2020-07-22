МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. "Металлоинвест" в соответствии с решением единственного акционера компании по итогам первого полугодия 2020 года выплатит дивиденды в размере 1,5551 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении "Металлоинвеста".

По итогам первого полугодия 2019 года были выплачены дивиденды на сумму около 10,5 миллиарда рублей, или 0,1402 рубля на акцию. Таким образом, теперь выплаты увеличены в 11 раз.

По итогам 2019 года "Металлоинвест" выплатил дивиденды в размере 1,0478 рубля на акцию на общую сумму 78,5 миллиарда рублей. Как поясняли в компании большая часть этой суммы возвращается на баланс "Металлоинвеста" в рамках урегулирования внутригрупповых взаиморасчетов.

Уставный капитал "Металлоинвеста" состоит из 74,917 миллиарда обыкновенных акций и на 100% контролируется USM Holdings, крупнейшими бенефициарами которого являются Алишер Усманов (49%) и Владимир Скоч (30%).

"Металлоинвест" является крупнейшей железорудной компанией в РФ и СНГ. В 2019 году снизил производство железной руды на 0,3% — до 40,242 миллиона тонн.