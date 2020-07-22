МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Финансовую поддержку в 100 миллиардов рублей в ближайшее время получат 69 российских регионов, еще 100 миллиардов будет направлено субъектам осенью, говорится в сообщении Минфина.

Для компенсации снижения поступлений доходов региональных бюджетов и обеспечения их устойчивости регионам оказывается финансовая поддержка. На эти цели правительством РФ предусмотрено 300 миллиардов рублей.

Первая часть финансовой поддержки в объеме 100 миллиардов рублей уже была распределена и предоставлена 56 субъектам РФ в конце мая. Средства были направлены для оперативной поддержки бюджетов тех субъектов, которые столкнулись со снижением доходов уже в апреле текущего года.

Подходы к распределению второй части финансовой поддержки обсуждались с регионами, а также заинтересованными органами и ведомствами. Соответствующий документ внесен в правительство РФ и будет рассматриваться на ближайшем заседании.

"После принятия решения второй транш в объеме 100 миллиардов рублей в трехдневный срок будет доведен до регионов. Предполагается, что поддержку получат 69 субъектов РФ, исходя из оценки снижения фактических поступлений доходов в бюджеты по итогам первого полугодия по состоянию на 1 июля 2020 года по сравнению с объемом поступлений доходов 2019 года, скорректированным на коэффициент доли первоочередных расходов региональных бюджетов в доходах (без доходов, формирующих дорожные фонды) и дотациях", — говорится в сообщении.

При этом подходы к распределению третьего транша будут усовершенствованы. "Осенью регионам будет направлен третий транш поддержки в объеме 100 миллиардов рублей. Методика его распределения будет дополнительно проработана, усовершенствована и представлена на рассмотрение в правительство РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит осуществить справедливое и прозрачное распределение финансовой помощи на основе потребностей каждого региона. "Для нас важно в первую очередь оказать поддержку именно тем регионам, у которых произошло снижение поступлений доходов, и имеющим большую долю первоочередных расходов, чтобы они могли эффективно исполнять принятые на себя социальные обязательства", — прокомментировал министр финансов Антон Силуанов.