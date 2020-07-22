БРЮССЕЛЬ, 22 июл /ПРАЙМ/, Мария Князева. Европарламент замедлит процесс создания антикризисного фонда ЕС, однако не подорвет его, сообщил РИА Новости глава макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик.

"Я считаю, что EП может и, вероятно, замедлит весь процесс, но он не может представлять для него реальную угрозу. Честно говоря, я бы не стал уделять много внимания тому, что происходит с ЕП. Это политический театр. Европарламент требует многих важных изменений, но в итоге он будет удовлетворен минимальными поправками", — считает он.

Во вторник рано утром в Брюсселе завершился саммит лидеров ЕС, который длился с пятницы. Лидеры ЕС договорились о создании фонда восстановления экономики союза от нынешнего сильнейшего кризиса, в который планируется привлечь 750 миллиардов евро на финансовых рынках от имени Евросоюза. Средства планируется направить на восстановление наиболее пострадавших секторов экономики. Еврокомиссия предлагала 500 миллиардов из фонда направить в страны союза как субсидии, 250 миллиардов — как займы. В итоге под давлением "экономной четверки" — Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия — конфигурация фонда теперь предлагается в ином виде: 390 миллиардов евро — субсидии, 360 миллиардов — займы.

Европейские лидеры по итогам саммита также достигли соглашения об общем финансовом плане ЕС на 2021-2027 годы в размере 1,074 триллиона евро. Антикризисный фонд связан с многолетним бюджетом, так как его средства, в частности, планируется распределять через программы бюджета.

Теперь Совет стран ЕС выработает более детальное предложение по аспектам фонда и финплана на основе решения лидеров, свою позицию подготовит и Европарламент. Затем они должны вступить в переговоры и достигнуть компромисса, который подлежит одобрению обеими сторонами отдельно. Ряд параметров необходимо будет ратифицировать в странах ЕС. Весь этот процесс по сути необходимо завершить до конца года, так как нынешний многолетний финансовый план, из которого нарезаются общие ежегодные бюджеты союза, действует до 31 декабря.

Депутаты Европейского парламента поддерживают достигнутое в ходе саммита ЕС соглашение по фонду восстановления экономики, однако намерены внести изменения в проект многолетнего бюджетного плана Евросоюза, сообщил ранее в среду глава Европарламента Давид Сассоли.