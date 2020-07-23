МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в первом полугодии 2020 года сократилась в 1,95 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 463 миллиона долларов, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA уменьшился на 25,4% — до 1,056 миллиарда долларов, его рентабельность снизилась до 31,4% с 33,7% годом ранее. Выручка сократилась на 20% — до 3,367 миллиарда долларов. Свободный денежный поток упал в 2,7 раза — до 244 миллионов долларов.

Во втором квартале чистая прибыль "Северстали" выросла в 5,4 раза относительно предыдущего квартала — до 391 миллиона долларов. Показатель EBITDA снизился на 9,7% — до 501 миллиона долларов, его рентабельность увеличилась до 31,5% с 31,2% кварталом ранее. Выручка уменьшилась на 10,5% — до 1,59 миллиарда долларов. Свободный денежный поток вырос в 3,5 раза — до 190 миллионов долларов.

Чистый долг в течение второго квартала вырос на 31,3% и на 30 июня составил 2,006 миллиарда долларов. Его соотношение к EBITDA увеличилось до 0,8 с 0,6 в предыдущем квартале.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2019 года "Северсталь" сократила выпуск стали на 2% — до 11,847 миллиона тонн.