МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Polymetal International plc по итогам первого полугодия 2020 года нарастил производство золота на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 642 тысяч унций, серебра — сократил на 11%, до 9,8 миллиона унций, говорится в сообщении компании.

Объем продаж золота сократился на 2% — до 595 тысяч унций, серебра — на 4%, до 9,9 миллиона унций. Компания ожидает, что расхождение между производством и продажами золота, обусловленное реализацией концентрата с Варваринского месторождения, будет полностью устранено во втором полугодии 2020 года.

Общее производство в пересчете в золотой эквивалент выросло на 4% в годовом выражении, составив 723 тысячи унций. Выручка компании увеличилась на 20%, до 1,135 миллиарда долларов.

Polymetal подтверждает текущий производственный план на 2020 год в объеме 1,5 миллиона унций в золотом эквиваленте. Также на данный момент компания сохраняет прогноз затрат, так как ослабление российского рубля и казахского тенге было уравновешено дополнительными расходами, связанными с пандемией коронавируса.

Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в РФ, Казахстане.