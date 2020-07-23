МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") по итогам первого полугодия 2020 года увеличил производство золота на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 320,6 тысячи унций, говорится в сообщении компании.

Средняя цена реализации золота в первом полугодии составила 1640 долларов за унцию (в январе-июне прошлого года — 1286 долларов за унцию).

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын. Производство золота в 2019 году увеличилось на 22% — до 517,3 тысячи унций.