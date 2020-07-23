МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Группа "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) и Загорский трубный завод (ЗТЗ) объявили о договоренности создать совместную промышленно-финансовую группу (ПФГ) для обеспечения предприятий ТЭК трубами большого диаметра и нефтяного сортамента, а также сопутствующей продукцией. "На первом этапе мажоритарный акционер ЧТПЗ Андрей Комаров с партнерами входит в акционерный капитал ЗТЗ в размере 50%. Следующим этапом должна стать консолидация промышленных активов, ее сроки и параметры прорабатываются сторонами", — сообщил представитель ЧТПЗ.

В ЗТЗ подтвердили факт договоренности о консолидации, но говорить о ее схеме и сроках сочли преждевременным.

ЧТПЗ и ЗТЗ объединят усилия в области закупок, логистики и продаж, за счет чего ежегодный синергетический эффект превысит 7,5 млрд рублей.

Ожидается, что новая группа займет более трети внутреннего рынка ТБД по итогам текущего года. Объемы российского рынка ТБД в 2020 году прогнозируются на уровне 1 867 тыс. тонн.

ИНТЕРЕС "ГАЗПРОМА"

По мнению экспертов, за созданием новой промышленно-финансовой группы может стоять "Газпром" — основной заказчик ТБД, объемы потребления которого оцениваются в 1,3 млн тонн (почти 70% всего рынка). По сути, речь идет о появлении единого поставщика трубной продукции.

"Это укладывается в логику целевой модели реализации инвестпроектов "Газпрома", — считает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

"Создание единого поставщика ТБД – это очередной этап практического воплощения той модели бизнеса, которую "Газпром" последовательно реализует на протяжении последних лет", — отмечает старший аналитик агентства WMT Consult Валерий Андрианов.

Напомним, что в 2019 году "Газпром" начал проводить реформу системы управления компании, которая затронула формирование инвестпрограммы и закупочной деятельности. "Газпром инвест" стал централизованным техническим заказчиком, заключающим с единым подрядчиком EPC-контракты, основной принцип которых состоит в том, что подрядчик отвечает за полный цикл работ.

"История с объединением активов трубных заводов становится понятной, если вспомнить, как "Газпром" на базе "Газстройпрома" консолидировал крупнейших подрядчиков газовой монополии: "Стройгазконсалтинг" и "Стройгазмонтаж". Идея "Газпрома" заключалась в том, чтобы был единый подрядчик по строительству газопроводов и обустройству месторождений", — говорит Симонов. В настоящее время 49% "Газстройпрома" принадлежит "Газпрому", остальное — у структур, связанных с Газпромбанком, и нескольких физических лиц.

По словам Андрианова, вполне логично, что будет применена уже отработанная конфигурация, по которой Газпромбанк войдет в капитал новой ПФГ. "Если Газпромбанк входит туда как акционер, он будет контролировать и производство труб, и строительство газопроводов", — добавляет Симонов.

В свою очередь, "Газстройпром" также заинтересован в том, чтобы получать трубы и сопутствующую продукцию требуемого качества, подчеркивает Симонов. В целом это позволит "Газпрому" обеспечить себе надежные поставки труб большого диаметра по приемлемым ценам.

КОНСОЛИДАЦИЯ – ПУТЬ К УСПЕХУ

Эксперты отмечают, что создание совместного промышленно-финансового холдинга группы ЧТПЗ и ЗТЗ приведет к ослаблению конкуренции между трубными компаниями, а оптимизация структуры капитала уменьшит зависимость от рыночных факторов.

"На рынке труб большого диаметра уже давно наблюдается переизбыток мощностей. Консолидация в отрасли могла бы снизить конкуренцию и повысить переговорную позицию производителей. Теоретически это может положительно сказаться на ценах", — считает старший аналитик по металлургическому сектору "Атон" Андрей Лобазов.

"Консолидация отрасли в целом имеет смысл. Вероятно, ЗТЗ теперь не будет строить свой завод, из-за этого уровень конкуренции будет меньше. У ПФГ будет больше инструментов и сил в переговорах с покупателями труб", — отмечает руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко.

Кроме того, в результате сделки ЗТЗ также получает доступ к налаженному производству бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG), считает Алексей Калачев, аналитик ИК "Финам".

"Самой востребованной номенклатурой остаются трубы для нефтегазовой промышленности, для бурения скважин. У Загорского завода был проект в 2019 году выйти на этот рынок, построить предприятие по выпуску OCTG. А тут ЧПТЗ – игрок с высокой номенклатурой, большими инвестициями в модернизацию", — сказал он.

Как отмечают эксперты, создание новой группы позволит объединить научно-технический и производственный потенциал ЧТПЗ и ЗТЗ для развития потребительских характеристик трубной продукции. Исключение пробелов в линейке продукции позволит сфокусироваться на развитии инновационных продуктов и экспорта. Спрос на ТБД на международных рынках в 2021 году оценивается в объеме более 3 млн тонн.