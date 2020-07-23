МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в первом полугодии сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,17 раза и составила 366 миллионов долларов, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA снизился на 18%, до 1,176 миллиарда долларов, его рентабельность осталась на уровне 25%. Выручка сократилась на 18%, до 4,631 миллиарда долларов, свободный денежный поток снизился на 32%, до 635 миллионов долларов.

Во втором квартале 2020 года чистая прибыль НЛМК по отношению к предыдущему кварталу упала в 3,75 раза, до 77 миллионов долларов. Показатель EBITDA уменьшился на 2%, до 582 миллионов долларов, его рентабельность увеличилась до 27% с 24% кварталом ранее. Выручка сократилась на 12%, до 2,174 миллиарда долларов, свободный денежный поток уменьшился на 8%, до 304 миллионов долларов.

Чистый долг в течение второго квартала увеличился на 3% и на 30 июня составил 1,83 миллиарда долларов. Его соотношение к EBITDA составило 0,79х против 0,72х кварталом ранее.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. НЛМК в 2019 году сократил выпуск стали на 10% — до 15,696 миллиона тонн.