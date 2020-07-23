МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) рекомендовал дивиденды по итогам второго квартала 2020 года в размере 4,75 рубля на акцию.

Решение о выплате дивидендов будет приниматься на внеочередном собрании акционеров, которое пройдет в заочной форме 25 сентября. Реестр на участие в собрании закрывается 31 августа. Датой закрытия реестра на получение дивидендов рекомендовано установить 12 октября.

По итогам второго квартала прошлого года НЛМК выплатил дивиденды в размере 3,68 рубля на акцию. Таким образом, теперь выплаты могут вырасти на 29%. Их общая сумма может составить 28,468 миллиарда рублей, — как пояснили в НЛМК, это соответствует 132% свободного денежного потока.

В текущем году НЛМК уже начислил дивиденды по итогам первого квартала в размере 3,12 рубля на акцию.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 81% его акций. НЛМК в 2019 году сократил выпуск стали на 10% — до 15,696 миллиона тонн.