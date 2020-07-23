МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Доходы, которые были собраны до пандемии коронавируса во все уровни бюджета РФ, позволяют России чувствовать себя очень комфортно и стабильно, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что пандемия — непростая ситуация. По его словам, она фактически замедлила темп экономического роста, снизила доходы всех уровней бюджета "и нанесла существенный урон большому количеству как людей, так и компаниям, организациям".

"По поводу наших запасов, подушки безопасности, как вы это назвали. Я хочу заверить всех, что макроэкономическая стабильность, доходы, которые были, собственно говоря, собраны до этого во все уровни бюджета РФ, позволяют нам себя чувствовать очень комфортно и стабильно", — сказал Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что в России достаточно средств, чтобы обеспечить стратегические национальные цели и нацпроекты.

"Здесь волноваться не надо, есть достаточные средства, чтобы обеспечить, соответственно, все те стратегические национальные цели, которые, как вы знаете, совсем недавно были указом президента до 2030 года обозначены, и национальные проекты, которыми мы занимаемся. Ну и хочу сказать, что все меры, которые принимались, были очень четкими, они дали свои результаты", — сказал глава кабмина.

Он добавил, что был поддержан спрос и люди, которые остались в трудной жизненной ситуации.

"И конечно, поддержали наши компании большим количеством мер, которые были представлены в общенациональном плане", — заключил премьер.

ЗОЛОТО И ВАЛЮТА

Золотовалютные запасы в России стабильны, сейчас это примерно больше 570 миллиардов долларов, заявил Мишустин.

"Золотовалютные запасы у нас стабильны, и на сегодняшний день это примерно больше 570 миллиардов долларов", — сказал он.