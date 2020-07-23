МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу года будет не ниже 8 триллионов рублей, считает председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин рассказал о доходах, которые позволяют России чувствовать себя комфортно

"Фонд национального благосостояния, я думаю, к концу года будет точно не ниже 8 триллионов рублей", — сказал Мишустин в интервью телеканалу "Россия 24".

Премьер не уточнил, идет ли речь об общем объеме фонда или его ликвидной части. Ранее Минфин сообщал, что объем ФНБ за июнь сократился в рублях на 21 миллиард, до 12,140 триллиона, а в долларах вырос на 1,66 миллиарда – до 173,544 миллиарда. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) на 1 июля составил эквивалент 8,119 триллиона рублей.

В июле замминистра финансов Владимир Колычев говорил, что на конец этого года объем ликвидной части фонда составит около 7 триллионов рублей, или 7% ВВП.