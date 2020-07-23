МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Контакты по открытию границ РФ идут, это будет происходить на принципах взаимности, но решений по открытию пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы с вами не слышали каких-либо заявлений на этот счет от правительства России. Именно правительство и штаб занимается контактами с другими государствами. Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности, как известно, контакты сейчас осуществляются, пока решений не принималось", — сказал Песков журналистам.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.