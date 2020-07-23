МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Prosperity Capital Management, контролирующая около 20% акций золотодобывающей компании Petropavlovsk, обратилась в британский совет по слияниям и поглощениям с просьбой расследовать действия Everest Alliance Ltd, "Южуралзолото ГК" (ЮГК) и некоторых других акционеров Petropavlovsk на предмет возможного нарушения кодекса о поглощениях, сообщает Prosperity Capital.

Prosperity полагает, что эти связанные стороны совершили организованные действия с целью получения контроля над советом директоров и менеджментом компании Petropavlovsk, в которой совместно владеют более 30% акций.

Prosperity утверждает, что эти стороны намерены на предстоящем внеочередном собрании акционеров Petropavlovsk переизбрать совет директоров компании в собственных интересах. При этом менеджмент Petropavlovsk ранее подал аналогичное обращение к британскому регулятору.

Также жалоба связана с недавно объявленным решением ЮГК конвертировать свой пакет облигаций Petropavlovsk в акции, что привело к увеличению голосующего пакета владения ЮГК.

По мнению Prosperity, действия связанных сторон создают значительные риски для акционеров Petropavlovsk и для премиального листинга компании.

Очередной корпоративный конфликт в компании созрел после того, как основатель компании Павел Масловский и еще несколько членов совета директоров не были переизбраны на годовом собрании акционеров 30 июня. По мнению Petropavlovsk, имел место сговор для получения такого результата на голосовании между ЮГК и Николаем Люстигером, который в течение последних двух лет представлял объединенные интересы Everest и Slevin, контролирующих около 12% Petropavlovsk.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области. В 2019 году компания добыла 12,8 тонны золота.