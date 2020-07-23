МИНСК, 23 июл /ПРАЙМ/. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что ожидает продолжения роста экономики после увеличения ВВП республики в июне на 0,1%, сообщил в четверг глава кабмина.

"За июнь мы приросли на 0,1% и думаем, что будем расти дальше", — цитирует премьера агентство Белта.

По его словам, благодаря своевременным решениям, принятым в Белоруссии руководством страны на фоне пандемии коронавируса, потери ВВП в этом году оказались гораздо меньше, чем в странах-соседях с гораздо более сильными экономиками. "Чтобы не потерять рынки и вовремя успеть к их открытию, мы не закрывали производство. Где-то снижались обороты из-за того, что были разорваны производственно-сбытовые цепочки, но, в принципе, мы имеем неплохие показатели на фоне наших соседей", — пояснил глава белорусского правительства.

Между тем ВВП Белоруссии по итогам полугодия снизился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Ранее в минэкономики республики заявляли, что власти страны рассчитывают в условиях пандемии COVID-19 не допустить сокращения ВВП по итогам текущего года. При этом в ведомстве не исключали, что при благоприятном развитии ситуации динамика ВВП Белоруссии по итогам года может быть и положительной. В правительстве прогнозировали восстановление экономики в третьем квартале текущего года, уже с июня-июля.

Согласно базовому макроэкономическому сценарию, рост экономики республики в этом году был запланирован на уровне 2,8%. При этом сформирован также бюджетный, консервативный сценарий, который предполагал рост ВВП по итогам года на 1,9%.