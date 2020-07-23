КИЕВ, 23 июл — ПРАЙМ. Национальный банк Украины ухудшил прогноз по падению реального ВВП страны в 2020 году до 6% с 5% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил в четверг на брифинге глава регулятора Кирилл Шевченко.

"Национальный банк пересмотрел прогноз падения реального ВВП в 2020 году, обусловленного коронакризисом с 5% до 6%. Самое глубокое падение осталось позади во втором квартале", — сказал Шевченко.