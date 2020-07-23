ЛОНДОН, 23 июл ПРАЙМ. Великобритания и ЕС не смогли достичь на раннем этапе взаимопонимания по основным принципам будущих отношений, остаются существенные разногласия, говорится в переданном в РИА Новости заявлении главного переговорщика от Британии Дэвида Фроста по итогам очередного раунда переговоров.

"К сожалению, ясно, что мы не достигнем в июле "взаимопонимания на раннем этапе по основным принципам, которые лягут в основу любого соглашения" — цели, которая была поставлена на встрече высокого уровня 15 июня. На той встрече премьер-министр в очередной раз изложил фундаментальные принципы, которые, как мы неоднократно говорили, должны лечь в основу любого будущего соглашения и которые являются естественными для будущего Великобритании как экономически и политически независимой страны… Предложения ЕС, хотя и отражают позитивный настрой по отношению к заявлению премьер-министра, не отвечают этим условиям, и поэтому существенные сферы разногласий сохраняются", — отмечается в заявлении.

"Несмотря на все трудности, на основе работы, проделанной в июле, я считаю, что достижение соглашения в сентябре остается возможным, и что мы должны продолжать работу с этой целью", — отметил Фрост.

Главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье заявил на пресс-конференции, что объективный риск не достигнуть соглашения с Великобританией по будущим отношениям существует. "Есть объективный риск отсутствия договорённости", — сказал он.

"Моя цель — это соглашение, но на данный момент мы ее не достигли", — добавил он.

Следующий раунд переговоров откроется 17 августа.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию. Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства.

Сделать это необходимо за весьма короткий срок, ведь договоренности потребуют определенных утверждений соответствующими властями. Если договоренности достигнуты не будут, переход на новый этап их отношений рискует стать "жестким".