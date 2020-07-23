КИЕВ, 23 июл — ПРАЙМ. Национальный банк Украины прогнозирует рост международных резервов с 25,5 миллиардов долларов до около 30 миллиардов к концу 2020 года и до 32-33 миллиардов долларов в следующие годы, заявил в четверг на брифинге глава регулятора Кирилл Шевченко

"Финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров поможет существенно нарастить международные резервы Украины. По итогам этого года они вырастут до около 30 миллиардов долларов США, а в последующие годы — до 32-33 миллиардов долларов США", — сказал Шевченко.

Ранее, 3 июля, Яков Смолий, занимавший до Шевченко пост главы Нацбанка Украины, заявил, что золотовалютные (международные) резервы Украины составляют 25,5 миллиарда долларов. Он также прогнозировал, что международные резервы Украины к концу 2020 года превысят 27 миллиардов долларов.

Совет управляющих Международного валютного фонда в начале июня одобрил новую программу поддержки Украины на 18 месяцев общим объемом в 5 миллиардов долларов, первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила.