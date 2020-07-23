МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 18 июля, выросло с пересмотренного показателя предыдущей недели на 109 тысяч, до 1,416 миллиона, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель составит 1,3 миллиона, как и неделей ранее по первоначальной оценке. При этом первоначальный показатель предыдущей недели был пересмотрен до 1,307 миллиона. Таким образом, это первый рост показателя после 15 недель снижения с рекордного значения в начале апреля в 6,87 миллиона.