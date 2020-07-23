ВАРШАВА, 23 июл — ПРАЙМ. Польский топливный концерн Orlen готовит заявление в Европейскую комиссию о приобретении нефтегазового концерна PGNiG, говорится в сообщении Orlen.

Ранее правительство Польши сообщило о намерении Orlen поглотить PGNiG. Недавно Orlen приобрел топливный концерн LOTOS.

"В ближайшее время в Еврокомиссию будет направлено заявление о концентрации на рынке в результате сделки по покупке (актива — ред.)", — говорится в сообщении.

"Мы быстро приступаем к работе по приобретению группы PGNiG. У нас есть большой опыт в реализации этого типа проектов, у нас также есть уникальные компетенции для значительных инвестиций, а также финансовые возможности в этом отношении", — заявил глава правления Orlen Даниель Обайтек.

В результате интеграции активов Orlen, ENERGA Group, LOTOS и PGNiG совокупная годовая выручка нового концерна составит около 200 миллиардов злотых (около 50 миллиардов долларов).