МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 10 по 17 июля снизились на 0,03% и составили 574 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ.

"Объем международных резервов за неделю практически не изменился, составив по состоянию на 17 июля 574,0 миллиарда долларов", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2019 год выросли на 18,3% и на 1 января текущего года составляли 554,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.